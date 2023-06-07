Стали известны сроки следующего боя Мурата Гассиева

Виталий Сланов, тренер бывшего объединённого чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Мурата Гассиева (30-1, 23 KO), сообщил, что его подопечный готовится к выступлению в августе.
«Мурат сейчас во Владикавказе. Он усердно тренируется. В конце лета у него намечается серьёзный бой. Есть вероятность встречи с оппонентом из первой десятки. В настоящее время идёт первый этап подготовки», – приводит слова Сланова издание «15-й регион».
Мурату Гассиеву 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса. Единственное поражение в карьере потерпел от украинца Александра Усика.
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