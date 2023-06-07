Фредди Роуч назвал лучшего боксёра мира

Звёздный американский тренер Фредди Роуч назвал, по его мнению, лучшего боксёра мира на данный момент.

Им оказался непобеждённый чемпион в трёх весовых категориях и действующий обладатель титула WBO в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO).

«Я считаю Кроуфорда лучшим. Это очень хороший боец. Спенса ждёт непростой вечер, им обоим будет нелегко. Это два высококлассных бойца, и я не могу дождаться их поединка. Мне нравится, когда дерутся лучшие, вот что нужно боксу», – сказал Роуч в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Spors.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.