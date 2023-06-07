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Тренер Бетербиева ответил, начал ли россиянин сдавать из-за возраста

Тренер Бетербиева ответил, начал ли россиянин сдавать из-за возраста
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Марк Рэмзи, тренер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, ответил на вопрос, пошёл ли на спад его подопечный из-за возраста. Напомним, в январе Бетербиеву исполнилось 38 лет.

«На данный момент в зале никаких признаков ухудшения нет. Мы не видим это ни с точки зрения метаболизма, ни с точки зрения эффективности. Пока всё получается, мы будем продолжать», – приводит слова Рэмзи издание BoxingScene.

В своём последнем поединке, состоявшемся в январе, Бетербиев досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда, проведя дебютную защиту сразу трёх поясов – WBC, IBF и WBO. Всего на счету россиянина 19 побед (19 — нокаутом) и ни одного поражения.

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