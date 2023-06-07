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Адесанья отреагировал на слова Джонса, назвавшего его своим любимым бойцом UFC

Адесанья отреагировал на слова Джонса, назвавшего его своим любимым бойцом UFC
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал слова звезды организации и обладателя титула в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американца Джона Джонса, назвавшего его своим любимым бойцом.

«Это неправда. Он не собирался говорить об этом публично… Это правда? Не может быть… Мне не хочется говорить об этом, но всё дело в становлении, и это то, через что человек должен пройти.

Был момент, когда мы спорили. Я пришёл в UFC, и он, как по мне, был моим поклонником, но считал, что пришёл ещё один чувак, претендующий на славу. Но у нас достаточно места, чтобы блистать. Мы можем идти своими путями и становиться великими. Я являюсь поклонником Джонса с тех пор, как впервые увидел его в UFC», – сказал Адесанья в подкасте IMPAULSIVE.

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