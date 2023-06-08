Теофимо Лопес: Ломаченко забрал девять раундов в бою с Хейни

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес назвал свой счёт в поединке за звание абсолютного чемпиона мира между соотечественником Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

«У меня получился счёт 9-3 в пользу Ломы. Девин не сделал достаточно… Я считаю, что Лома начал диктовать бой, начиная со второго раунда. Он навязывал поединок, он чаще выбрасывал комбинации. Вот как это смотрится, если не слушать комментаторов, которые пытались выставить всё односторонне.

Работа комментаторов заключается в том, чтобы объективно преподносить зрителям свою точку зрения. Если один из бойцов что-то сделал, вы говорите об этом, говорите и об успехах, и об ошибках. И это тяжело делать, если вы говорите только об одном парне», – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.