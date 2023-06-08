Лопес: Хейни смотрел на отца и умолял помочь ему в бою с Ломаченко

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес раскритиковал соотечественника Девина Хейни за выступление в поединке с украинцем Василием Ломаченко.

«Люди смотрят на количество ударов – Ломаченко был лучше по этому показателю, он выбросил больше ударов, чем Девин Хейни. Люди говорят, что Хейни выигрывал раунды за счёт нескольких ударов по корпусу? Но ведь Лома переработал его.

Когда Ломаченко дрался, он всячески демонстрировал, что он здесь, чтобы побеждать. Девин же «сидел» на задней ноге, смотрел на своего отца и умолял его помочь ему, потому что он не знал, что ему делать. Как он стал абсолютным чемпионом?» – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.