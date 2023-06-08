Сехудо назвал величайшего бойца в истории легчайшего веса UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американский ветеран Генри Сехудо назвал величайшего бойца в истории легчайшего дивизиона (до 61 кг) организации. Им оказался американец Доминик Круз (24-4), в настоящий момент работающий комментатором промоушена.
«У меня было немного защит титула, только одна. К сожалению, я лишь однажды защитил свой пояс, а затем вышел из игры, поэтому, я считаю, что вы должны отдать должное Алджамейну.
Люди много говорят о Доминике Крузе, хотя он так часто травмировался… Он восстанавливался от травм годами», – сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Ранее Сехудо назвал единственную победу звёздного британского боксёра Тайсона Фьюри, которой он был впечатлён.
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