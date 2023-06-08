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Гришин уволен из UFC

Гришин уволен из UFC
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Российский боец смешанных единоборств Максим Гришин исключён из ростера бойцов промоушена UFC, сообщает твиттер UFC Roster Watch.

Несколько дней назад он потерпел поражение по решению судей в поединке с бразильцем Филипе Линсом в Лас-Вегасе на турнире UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi. Это был пятый бой Гришина в промоушене. Ранее он выигрывал в незрелищном поединке у американца Уильяма Найта и техническим нокаутом у россиянина Гаджимурада Антигулова. Помимо Линса Гришин проиграл в UFC поляку Марчину Тыбуре и американцу Дастину Джейкбои.

Всего за карьеру 39-летний россиянин провёл в смешанных единоборствах 44 боя. На его счету 32 победы, две ничьих и 10 поражений. Гришин также одержал две победы в поединках в профессиональном кикбоксинге.

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