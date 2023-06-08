Тренер Махачева объяснил, почему он хочет, чтобы Дариуш победил в бою с Оливейрой

Известный тренер ММА Хавьер Мендес, работающий с командой Ислама Махачева, высказался по поводу предстоящего поединка между Бенеилом Дариушем и Чарльзом Оливейрой.

«Мне хотелось бы, чтобы Дариуш одержал победу в поединке с Оливейрой, потому что он заслуживает титульного боя. Честно говоря, я не уверен, что Оливейра получит бой за пояс, даже если победит. Всё будет зависеть от подсчётов UFC — кто принесёт больше денег. Но одной победы, скорее всего, будет мало.

Думаю, если Бенеил потерпит поражение, то титульный шанс достанется победителю схватки Гэтжи – Порье. Если же победит Дариуш, то он подерётся за пояс.

Я хочу, чтобы нашим соперником стал Дариуш, потому что это отличный вызов и Бенеил этого заслуживает. Если же победит Оливейра, вероятно, ему придётся подраться ещё раз», – приводит слова Мендеса MMA News.