Арум: не собираюсь организовывать бой Бивола с Бетербиевым, не хочу поддерживать Россию

Известный промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что не планирует прилагать усилия ради организации поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.
«В WBC уже давно озвучили свою позицию по недопуску россиян, и такая точка зрения мне очень близка. Поэтому я не собираюсь работать и организовывать бой Бивола с Бетербиевым любой ценой. Вы можете сказать, что Бетербиев россиянин, но нет, это не совсем так. Он 14 лет живёт в Канаде, у него канадский паспорт. Так что представляет он Канаду. Не хочу хоть каким-то образом поддерживать Россию и аплодирую главе WBC Маурисио Сулейману за его позицию», — приводит слова Арума Boxing247.
Дмитрий Бивол выиграл 21 бой и не потерпел ни одного поражения, у Артура Бетербиева 19 побед в 19 поединках.
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