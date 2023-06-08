Макгрегор — Чендлеру: я встану на весы, и тебе сообщат, в каком весе мы дерёмся
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к своему будущему сопернику Майклу Чендлеру.
«Чендлер, тебе сказали, в какой категории бой? В среднем весе, потому что я гонять не хочу. Ты сделаешь то, что тебе скажут.
Посмотрим, мне вообще гонять не придётся. Может, и в полутяжёлом. Я вообще супертяж. Я во всех весовых. Давно уже на весы не вставал, может, устроим премьеру на этом шоу – я встану на весы, и тебе сообщат, в каком весе мы дерёмся», — сказал Макгрегор Чендлеру в передаче The Ultimate Fighter.
Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Сейчас Макгрегор с Чендлером являются тренерами на шоу The Ultimate Fighter.
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