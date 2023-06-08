Махачев посвятил бою Дариуша и Оливейры пост в социальных сетях
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил поединку Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры.
«Дариуш или Оливейра?», — написал Махачев, добавив задумчивый смайлик.
Бенеил Дариуш проведёт бой с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 289 в ближайшие выходные. В случае победы американец может получить титульный бой с Махачевым.
Дариуш в октябре на UFC 280 победил единогласным решением поляка Матеуша Гамрота. Оливейра в рамках этого же турнира проиграл досрочно россиянину Исламу Махачеву.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
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