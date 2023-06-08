Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев посвятил бою Дариуша и Оливейры пост в социальных сетях

Махачев посвятил бою Дариуша и Оливейры пост в социальных сетях
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил поединку Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры.

«Дариуш или Оливейра?», — написал Махачев, добавив задумчивый смайлик.

Бенеил Дариуш проведёт бой с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 289 в ближайшие выходные. В случае победы американец может получить титульный бой с Махачевым.

Дариуш в октябре на UFC 280 победил единогласным решением поляка Матеуша Гамрота. Оливейра в рамках этого же турнира проиграл досрочно россиянину Исламу Махачеву.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

Материалы по теме
«Устрою бунт, если не дадут Ислама». Победить Махачева может только один легковес
«Устрою бунт, если не дадут Ислама». Победить Махачева может только один легковес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023