Махачев посвятил бою Дариуша и Оливейры пост в социальных сетях

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил поединку Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры.

«Дариуш или Оливейра?», — написал Махачев, добавив задумчивый смайлик.

Бенеил Дариуш проведёт бой с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 289 в ближайшие выходные. В случае победы американец может получить титульный бой с Махачевым.

Дариуш в октябре на UFC 280 победил единогласным решением поляка Матеуша Гамрота. Оливейра в рамках этого же турнира проиграл досрочно россиянину Исламу Махачеву.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: