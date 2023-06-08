Оливейра: я следующий в очереди на титульный бой с Махачевым

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра считает, что будет следующим претендентом на титульный бой с Исламом Махачевым в случае победы над Бенеилом Дариушем.

«Я не пересматривал свой бой с Махачевым, там я был сам не свой. Теперь же вы увидите другого Чарльза Оливейру. Этот Чарльз голоден, этого Чарльза вы знаете хорошо. Я жажду побед, я словно лев, вышедший на охоту. Кто бы ни победил в нашем поединке с Дариушем, он будет драться с Махачевым за титул, и я следующий в очереди на этот шанс», — цитирует Оливейру MMAJunkie.

Поединок Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша станет соглавным событием турнира UFC 289, который пройдёт в ближайшие выходные в Ванкувере (Канада).