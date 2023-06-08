Оливейра: я следующий в очереди на титульный бой с Махачевым
Поделиться
Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра считает, что будет следующим претендентом на титульный бой с Исламом Махачевым в случае победы над Бенеилом Дариушем.
«Я не пересматривал свой бой с Махачевым, там я был сам не свой. Теперь же вы увидите другого Чарльза Оливейру. Этот Чарльз голоден, этого Чарльза вы знаете хорошо. Я жажду побед, я словно лев, вышедший на охоту. Кто бы ни победил в нашем поединке с Дариушем, он будет драться с Махачевым за титул, и я следующий в очереди на этот шанс», — цитирует Оливейру MMAJunkie.
Поединок Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша станет соглавным событием турнира UFC 289, который пройдёт в ближайшие выходные в Ванкувере (Канада).
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2023
-
13:04
-
12:34
-
12:29
-
11:58
-
11:53
-
11:46
-
10:57
-
10:40
-
10:31
-
09:46
-
09:29
-
09:21
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
06:00
-
04:20
-
01:06
-
00:21
- 7 июня 2023
-
23:46
-
23:18
-
22:38
-
22:28
-
22:16
-
21:57
-
21:07
-
21:00
-
20:31
-
20:03
-
19:37
-
19:01
-
18:31
-
17:59
-
16:41
-
16:09
Партнерский контент