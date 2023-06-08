Нуньес: не удивилась поражению Шевченко от Грассо, у Валентины много пробелов
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Действующая чемпионка UFC в женском полулёгком и легчайшем дивизионах Аманда Нуньес высказалась о возможной трилогии с Валентиной Шевченко и поделилась мнением о поражении киргизской спортсменки от Алексы Грассо.
«Что касается третьего боя с Шевченко, то не знаю. Мне хватает шумихи в своей категории. Не думаю, что в UFC это остановят и вернутся к нашему бою с Валентиной, это будет сложно продать. Её поражению я не удивилась. Мы дрались, когда она была на пике. Мы обе росли, но у неё по-прежнему много пробелов в навыках. Я предполагала, что Алекса Грассо этим может воспользоваться», — приводит слова Нуньес MMAJunkie.
Нуньес с Шевченко встречались в 2016 и 2017 годах, и оба раза победа оставалась за бразильянкой.
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