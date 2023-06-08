Максим Гришин после увольнения из UFC может продолжить карьеру в промоушене ACA

Российский боец полутяжёлой весовой категории Максим Гришин может продолжить карьеру в промоушене ACA, сообщает Metaratings.
Напомним, несколько дней назад Гришин потерпел поражение по решению судей в поединке с бразильцем Филипе Линсом в Лас-Вегасе на турнире UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi. Это был пятый бой Гришина в промоушене. Ранее он выигрывал в незрелищном поединке у американца Уильяма Найта и техническим нокаутом у россиянина Гаджимурада Антигулова. Помимо Линса, Гришин проиграл в UFC поляку Марчину Тыбуре и американцу Дастину Джейкоби.
Всего за карьеру 39-летний россиянин провёл в смешанных единоборствах 44 боя. На его счету 32 победы, две ничьих и 10 поражений. Гришин также одержал две победы в поединках в профессиональном кикбоксинге.
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