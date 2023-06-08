Мировая лига смешанных единоборств ACA проведёт турнир в игорной зоне «Красная Поляна»

30 июня в RED ARENA, расположенной в игорной зоне «Красная Поляна», состоится турнир ACA Young Eagles 37.
В главном бою вечера встретятся боец из Сибири Михаил Погодин и представитель Кыргызстана Калыбек Арзыкул по прозвищу «Акула», который идёт с чистым рекордом в семь побед без поражений.
В соглавном бою вечера сойдутся представители тяжёлого дивизиона. Белорус Марсель Сычёв встретится с Шадидом Рашидовым из Краснодара. Также в главном карде сойдутся Орца Сайдулаев и Исмаил Келеметов.
Болельщиков ожидают 16 ярких боёв с участием топовых и самых перспективных спортсменов АСА – крупнейшей лиги смешанных единоборств (ММА) в мире со штаб-квартирой в России. Кроме многообещающего главного карда, 30 июня в RED ARENA состоится и предварительный кард.
Турниры серии Young Eagles – это лучшая бойцовская селекционная площадка в мире, на которой выявляют самых талантливых и перспективных молодых бойцов.
RED ARENA находится в игорной зоне «Красная Поляна». Это ключевая спортивно-развлекательная площадка событийного туризма в Сочи. Круглый год здесь проходят сольные концерты звёзд, музыкальные фестивали, шоу, международные турниры по смешанным единоборствам, деловые форумы и многие другие знаковые мероприятия.
- 8 июня 2023
-
16:26
-
16:15
-
16:00
-
15:36
-
15:30
-
14:59
-
14:54
-
14:31
-
13:59
-
13:48
-
13:43
-
13:04
-
12:34
-
12:29
-
11:58
-
11:53
-
11:46
-
10:57
-
10:40
-
10:31
-
09:46
-
09:29
-
09:21
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
06:00
-
04:20
-
01:06
-
00:21
- 7 июня 2023
-
23:46
-
23:18
-
22:38
-
22:28
-
22:16