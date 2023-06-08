Мировая лига смешанных единоборств ACA проведёт турнир в игорной зоне «Красная Поляна»

30 июня в RED ARENA, расположенной в игорной зоне «Красная Поляна», состоится турнир ACA Young Eagles 37.

В главном бою вечера встретятся боец из Сибири Михаил Погодин и представитель Кыргызстана Калыбек Арзыкул по прозвищу «Акула», который идёт с чистым рекордом в семь побед без поражений.

В соглавном бою вечера сойдутся представители тяжёлого дивизиона. Белорус Марсель Сычёв встретится с Шадидом Рашидовым из Краснодара. Также в главном карде сойдутся Орца Сайдулаев и Исмаил Келеметов.

Болельщиков ожидают 16 ярких боёв с участием топовых и самых перспективных спортсменов АСА – крупнейшей лиги смешанных единоборств (ММА) в мире со штаб-квартирой в России. Кроме многообещающего главного карда, 30 июня в RED ARENA состоится и предварительный кард.

Турниры серии Young Eagles – это лучшая бойцовская селекционная площадка в мире, на которой выявляют самых талантливых и перспективных молодых бойцов.

RED ARENA находится в игорной зоне «Красная Поляна». Это ключевая спортивно-развлекательная площадка событийного туризма в Сочи. Круглый год здесь проходят сольные концерты звёзд, музыкальные фестивали, шоу, международные турниры по смешанным единоборствам, деловые форумы и многие другие знаковые мероприятия.