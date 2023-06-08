«Где моя галочка, жмот?» Махачев обратился к Илону Маску

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к знаменитому бизнесмену Илону Маску, который владеет «Твиттером».
«Где моя галочка, жмот?» — написал Махачев, добавив смеющийся смайлик.
Напомним, синюю галочку в «Твиттере» получают те, кто купил официальную верификацию аккаунта в соцсети.
Многие пользователи «Твиттера» открыто критикуют Илона Маска за платную подписку Twitter Blue, которая теперь подтверждает верификацию. Некоторые недовольные реформой люди объединись в движение #BlockTheBlue. Они призывают пользователей соцсети блокировать аккаунты с синей галочкой. Глава Epic Games Тим Суини назвал представителей этого движения неудачниками и кретинами.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
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