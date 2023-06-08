Тайсон Фьюри показал фото с тренировочного сбора в Таиланде

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько свежих фото, сделанных на тренировочном сборе. Фьюри в настоящий момент проводит его в Таиланде.
«Тренировки не прекращаются никогда. Все выкладываются, несмотря на температуру», — написал Тайсон.
Фото: Из личного архива Тайсона Фьюри
Фото: Из личного архива Тайсона Фьюри
В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив Фьюри победу техническим нокаутом. Этот бой стал уже третьим очным противостоянием Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в 10-м раунде.
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:
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