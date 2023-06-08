Александр Гвоздик назвал победителя в возможном бою Бетербиев – Усик

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о фаворите в потенциальном поединке между двумя непобеждёнными боксёрами, россиянином Артуром Бетербиевым и украинцем Александром Усиком. По мнению Гвоздика, больше шансов в бою будет у его соотечественника. Бетербиев и Усик встречались в любительском боксе. Первую встречу выиграл россиянин, после чего он дважды проиграл Усику.

«Даже не знаю. Бой не был бы лёгким ни для одного, ни для другого. Но поединок получился бы интересным. Мне кажется, сейчас Саша победил бы его снова, потому что он уже понял, как побеждать куда более крупных парней, чем Бетербиев», — сказал Гвоздик на канале «Два Боковых/Two Sides» в YouTube.

Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои: