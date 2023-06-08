Промоутер Фьюри назвал причину, по которой Усик и Джошуа отказались от боя с Тайсоном

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о причинах, по которым бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа не принял предложение Фьюри о бое в сентябре. Также Уоррен коснулся сорвавшихся переговоров Тайсона с украинцем Александром Усиком.

«Представители Джошуа сказали, что ожидали проведения боя в Саудовской Аравии, что в итоге принесло бы много денег. Были ли деньги единственной причиной того, что Джошуа отказался от боя? А что ещё может быть? Мы предложили ему 40 процентов от гонорара. Все они ищут огромные чеки в Саудовской Аравии — не только боксёры, но и другие спортсмены. Если бы речь шла о славе, они оба [Джошуа и Александр Усик] приняли бы бой», — приводит слова Уоррена Daily Mail.

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