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Промоутер Фьюри назвал причину, по которой Усик и Джошуа отказались от боя с Тайсоном

Промоутер Фьюри назвал причину, по которой Усик и Джошуа отказались от боя с Тайсоном
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о причинах, по которым бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа не принял предложение Фьюри о бое в сентябре. Также Уоррен коснулся сорвавшихся переговоров Тайсона с украинцем Александром Усиком.

«Представители Джошуа сказали, что ожидали проведения боя в Саудовской Аравии, что в итоге принесло бы много денег. Были ли деньги единственной причиной того, что Джошуа отказался от боя? А что ещё может быть? Мы предложили ему 40 процентов от гонорара. Все они ищут огромные чеки в Саудовской Аравии — не только боксёры, но и другие спортсмены. Если бы речь шла о славе, они оба [Джошуа и Александр Усик] приняли бы бой», — приводит слова Уоррена Daily Mail.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:

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