UFC анонсировал следующий бой Армана Царукяна

Известный российский боец смешанных единоборств Арман Царукян в следующем поединке сразится с представителем Бразилии Жоакимом Силвой. Об этом информирует пресс-служба UFC.

Бой состоится на турнире UFC Vegas 75, который пройдёт в ночь с 17 на 18 июня мск.

В последнем поединке, который проходил на UFC Vegas 66, Царукян встречался с соотечественником, Дамиром Исмагуловым. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).

Силва провёл последний бой в октябре, когда выиграл у Джесси Ронсона техническим нокаутом. В общей сложности у бразильца 12 побед при трёх поражениях.

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