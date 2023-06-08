UFC анонсировал следующий бой Армана Царукяна
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Известный российский боец смешанных единоборств Арман Царукян в следующем поединке сразится с представителем Бразилии Жоакимом Силвой. Об этом информирует пресс-служба UFC.
Бой состоится на турнире UFC Vegas 75, который пройдёт в ночь с 17 на 18 июня мск.
В последнем поединке, который проходил на UFC Vegas 66, Царукян встречался с соотечественником, Дамиром Исмагуловым. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).
Силва провёл последний бой в октябре, когда выиграл у Джесси Ронсона техническим нокаутом. В общей сложности у бразильца 12 побед при трёх поражениях.
Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC:
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