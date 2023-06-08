Гвоздик предположил, почему Альварес на самом деле проиграл Биволу

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о поединке между россиянином Дмитрием Биволом и представителем Мексики Саулем Альваресом. Он состоялся в мае прошлого года. Победу единогласным решением судей добыл россиянин. По мнению Гвоздика, на результат боя повлияла травма Альвареса и ошибки при проведении тренировочного лагеря.
«Мне казалось, Канело победит. Сейчас уже известно, что у него возникли трудности при подготовке. Они этого не афишировали. У него была травмирована рука и другие травмы.
Думаю, он не тренировался на сто процентов. То есть тот Канело, с которым я начинал тренировочный лагерь, и тот, который был в бою – это два разных Канело. Мне кажется, что в начале лагеря он оказался на пике, а затем, ближе к поединку пошёл вниз и в бою был словно сонный», — сказал Гвоздик на канале «Два Боковых/Two Sides» в YouTube.
Дмитрий Бивол приступил к активным тренировкам:
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