Оливейра предположил, что стало причиной поражения Волкановски в бою с Махачевым

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра высказался о поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски, который состоялся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Махачева единогласным решением судей.

«Это была настоящая война. Бой получился действительно отличным. Но для того, чтобы стать чемпионом, нужно сделать что-то ещё, отдать немного больше, сделать этот дополнительный шаг… Это то, чего не хватило Алексу. Он должен был это сделать – что-то ещё, ещё одну вещь. Экстраусилие для того, чтобы стать чемпионом», — сказал Оливейра на канале mainevent в YouTube.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: