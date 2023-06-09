Боец UFC оценил перспективы Усмана в возможном бою с Чимаевым

Американский боец UFC Адам Фугитт поделился мнением о потенциальном поединке между шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и нигерийцем Камару Усманом.
«Камару – величайший боец всех времён. Я определённо думаю, что он именно тот, кто станет настоящей проверкой для Чимаева. Нет сомнений, что у него получится противостоять борцовским навыкам Хамзата. Кроме того, ударная техника Камару лучше, чем у Гилберта Бёрнса», — приводит слова Фугитта Sportskeeda.
Напомним, в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде.
Усман в последнем бою встречался с британцем Леоном Эдвардсом. Их поединок состоялся в ночь с 18 на 19 марта мск на турнире UFC 286 в Лондоне и продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47.
Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:
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