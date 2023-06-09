Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш провели битву взглядов

В ночь с 10 на 11 июня мск пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 289, в соглавном поединке которого встретятся бразилец Чарльз Оливейра и ирано-американский боец Бенеил Дариуш. Накануне противостояния оба приняли участие в битве взглядов. Соответствующим видео поделилась пресс-служба UFC.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, в предыдущем бою Оливейра встречался с россиянином Исламом Махачевым. Поединок состоялся на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и был главным событием спортивного шоу. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.

Дариуш в последнем бою одолел поляка Матеуша Гамрота. Поединок продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дариушу — 30-27, 30-27, 29-28.