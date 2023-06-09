Вадим Немков провёл тренировку с Фёдором Емельяненко перед боем с Ромеро

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), российский боец Вадим Немков разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с ветераном и легендой ММА Фёдором Емельяненко. В настоящий момент Немков продолжает подготовку к поединку с кубинцем Йоэлем Ромеро.

«Подводимся к бою вместе с Фёдором», — написал Немков.

Фото: Из личного архива Вадима Немкова

Фото: Из личного архива Вадима Немкова

Фото: Из личного архива Вадима Немкова

Напомним, поединок между Немковым и Ромеро состоится 17 июня в Чикаго (штат Иллинойс, США) на турнире Bellator 297.

Немков стал чемпионом Bellator в августе 2020 года, победив техническим нокаутом во втором раунде представителя США Райана Бейдера, после чего в рамках Гран-при провёл три защиты, в финале турнира одолев экс-бойца UFC Кори Андерсона.

Ромеро является двукратным претендентом на титул UFC в среднем дивизионе (до 84 кг). В 2021 году перешёл в Bellator, где провёл три поединка, в двух из них одержав победы.

Самые успешные братья в мире ММА: