Вадим Немков провёл тренировку с Фёдором Емельяненко перед боем с Ромеро

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), российский боец Вадим Немков разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с ветераном и легендой ММА Фёдором Емельяненко. В настоящий момент Немков продолжает подготовку к поединку с кубинцем Йоэлем Ромеро.
«Подводимся к бою вместе с Фёдором», — написал Немков.
Фото: Из личного архива Вадима Немкова
Фото: Из личного архива Вадима Немкова
Фото: Из личного архива Вадима Немкова
Напомним, поединок между Немковым и Ромеро состоится 17 июня в Чикаго (штат Иллинойс, США) на турнире Bellator 297.
Немков стал чемпионом Bellator в августе 2020 года, победив техническим нокаутом во втором раунде представителя США Райана Бейдера, после чего в рамках Гран-при провёл три защиты, в финале турнира одолев экс-бойца UFC Кори Андерсона.
Ромеро является двукратным претендентом на титул UFC в среднем дивизионе (до 84 кг). В 2021 году перешёл в Bellator, где провёл три поединка, в двух из них одержав победы.
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