Оливейра: раненый лев — это всё ещё лев, я чемпион и я это покажу!

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем. Противостояние состоится в ночь с 10 на 11 июня мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 289.

«Раненый лев – это всё ещё лев. Я чувствую себя так, будто я возродился из пепла. Я чемпион и я это покажу! Бенеил – жёсткий парень, он заслуживает уважения, он из хорошего зала. Но при всём уважении к оппонентам я не беспокоюсь о том, что будут делать они», – сказал Оливейра на пресс-конференции.

Напомним, в предыдущем бою Оливейра проиграл россиянину Исламу Махачеву. Дариуш в последнем бою одолел поляка Матеуша Гамрота.

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