Украинец Гвоздик высказался о реванше Бивол — Альварес, заявив, что будет помогать Канело

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал, что мексиканец Сауль Альварес пригласил его в свой тренировочный лагерь.

«У Канело есть эго. Он мексиканец, мачо. Есть ли у него проблемы с режимом? Не знаю, ведь на самом деле у нас нет дружеских отношений. У меня даже его номера телефона нет. Но мы общаемся, и я чувствую, что он уважает меня.

Надеюсь, во втором бою он проявит себя лучше. Он уже пригласил меня в качестве спарринг-партнёра. Возможно, примерно через месяц мы начнём. Буду пытаться его мотивировать, чтобы во второй раз получилось лучше», — сказал Гвоздик на канале «Два Боковых/Two Sides» в YouTube.

Первый бой между Биволом и Альваресом состоялся в мае прошлого года. Победу единогласным решением судей тогда одержал россиянин.

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка: