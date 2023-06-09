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Украинец Гвоздик высказался о реванше Бивол — Альварес, заявив, что будет помогать Канело

Украинец Гвоздик высказался о реванше Бивол — Альварес, заявив, что будет помогать Канело
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Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал, что мексиканец Сауль Альварес пригласил его в свой тренировочный лагерь.

«У Канело есть эго. Он мексиканец, мачо. Есть ли у него проблемы с режимом? Не знаю, ведь на самом деле у нас нет дружеских отношений. У меня даже его номера телефона нет. Но мы общаемся, и я чувствую, что он уважает меня.

Надеюсь, во втором бою он проявит себя лучше. Он уже пригласил меня в качестве спарринг-партнёра. Возможно, примерно через месяц мы начнём. Буду пытаться его мотивировать, чтобы во второй раз получилось лучше», — сказал Гвоздик на канале «Два Боковых/Two Sides» в YouTube.

Первый бой между Биволом и Альваресом состоялся в мае прошлого года. Победу единогласным решением судей тогда одержал россиянин.

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:

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