UFC анонсировал следующий бой россиянина Муслима Салихова
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Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов узнал имя следующего соперника. Как информирует пресс-служба UFC, в ночь с 17 на 18 июня мск Салихов сразится с представителем Дании Николасом Далби.
Напомним, в последнем бою Салихов встречался с португальцем Андре Фиалью. Противостояние проходило на турнире UFC Vegas 65 в ноябре 2022 года. Муслим одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. В активе Салихова 19 побед при трёх поражениях.
Далби в предыдущем поединке сражался с Ворли Алвесом. Он состоялся в январе этого года на UFC 283. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Николаса раздельным решением судей. На его счету 21 победа, четыре поражения и одна ничья.
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