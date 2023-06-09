UFC анонсировал следующий бой россиянина Муслима Салихова

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов узнал имя следующего соперника. Как информирует пресс-служба UFC, в ночь с 17 на 18 июня мск Салихов сразится с представителем Дании Николасом Далби.

Напомним, в последнем бою Салихов встречался с португальцем Андре Фиалью. Противостояние проходило на турнире UFC Vegas 65 в ноябре 2022 года. Муслим одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. В активе Салихова 19 побед при трёх поражениях.

Далби в предыдущем поединке сражался с Ворли Алвесом. Он состоялся в январе этого года на UFC 283. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Николаса раздельным решением судей. На его счету 21 победа, четыре поражения и одна ничья.