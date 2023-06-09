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Жозе Альдо рассказал, на кого поставил бы деньги в бою Оливейры и Дариуша

Жозе Альдо рассказал, на кого поставил бы деньги в бою Оливейры и Дариуша
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Жозе Альдо высказался о предстоящем поединке между бразильцем Чарльзом Оливейрой и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем. Бой состоится в ночь с 10 на 11 июня на UFC 289.

«Джиу-джитсу Чарльза острее, но работа Дариуша в партере тоже очень хороша. Я всегда был поклонником Дариуша. Он уже заслужил драться за титул, потому что всегда проводит отличные бои.

Для Чарльза этот поединок – отличная возможность восстановить репутацию. Я болею за Чарльза и люблю его. Надеюсь, он сможет вернуться на победную тропу и завоевать пояс, хотя этот бой будет очень тяжёлым. Дариуш не гнушается драться и в партере, и в стойке. Но если бы мне пришлось ставить на кого-то, то только на Чарльза. Пусть он выиграет этот бой», — приводит слова Альдо MMA Fighting со ссылкой на Trocação Franca.

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