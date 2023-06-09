Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухаммад рассказал, кого считает фаворитом в бою Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры

Мухаммад рассказал, кого считает фаворитом в бою Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории UFC, высказался о предстоящем поединке между бразильцем Чарльзом Оливейрой и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем. Он пройдёт в ночь с 10 на 11 июня на турнире UFC 289.

«Я выбираю Бенеила. Этот парень хорош во всём: и в партере, и в стойке. Сейчас он голоден. Так же, как и я, он провёл длинную серию побед и заслуживает титульного боя. Думаю, что в его арсенале есть навыки, чтобы противостоять тейкдаунам Оливейры. Но даже если поединок будет проходить в партере, полагаю, что и в этом компоненте он один из лучших в дивизионе. Ну и не стоит забывать, что он один из самых опасных парней по работе в стойке», — сказал Мухаммад на канале Daily MMA Fighting в YouTube.

Главные титульные бои 2023 года в UFC:

Материалы по теме
Бой за право встретиться с Махачевым, Нуньес против возраста. Где смотреть UFC 289
Бой за право встретиться с Махачевым, Нуньес против возраста. Где смотреть UFC 289
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023