Мухаммад рассказал, кого считает фаворитом в бою Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории UFC, высказался о предстоящем поединке между бразильцем Чарльзом Оливейрой и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем. Он пройдёт в ночь с 10 на 11 июня на турнире UFC 289.
«Я выбираю Бенеила. Этот парень хорош во всём: и в партере, и в стойке. Сейчас он голоден. Так же, как и я, он провёл длинную серию побед и заслуживает титульного боя. Думаю, что в его арсенале есть навыки, чтобы противостоять тейкдаунам Оливейры. Но даже если поединок будет проходить в партере, полагаю, что и в этом компоненте он один из лучших в дивизионе. Ну и не стоит забывать, что он один из самых опасных парней по работе в стойке», — сказал Мухаммад на канале Daily MMA Fighting в YouTube.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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