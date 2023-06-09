Дариуш: в бою с Махачевым у меня получилось бы лучше, чем у Волкановски

Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Бенеил Дариуш вспомнил о поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски, состоявшемся на турнире UFC 284 в феврале. По мнению Дариуша, в бою с Махачевым он показал бы себя ещё лучше, чем Волкановски.
«Я знал, что есть некоторые вещи, которыми я мог бы воспользоваться. Это и сделал Волкановски. При этом я думаю, что у меня получилось бы даже лучше. В конце концов у меня просто немного больше навыков джиу-джитсу, чем у Алекса, да и навыков в борьбе тоже. Так что да, мне кажется, у меня получилось бы лучше. Тот бой просто подтвердил то, во что я верю. Когда придёт время, это будет мой бой», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.
Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу россиянин добыл единогласным решением судей.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
- 9 июня 2023
-
16:50
-
16:26
-
15:40
-
14:54
-
14:33
-
13:56
-
13:28
-
12:57
-
12:16
-
11:56
-
10:48
-
10:43
-
10:37
-
10:33
-
10:17
-
09:34
-
09:20
-
00:08
- 8 июня 2023
-
23:52
-
22:12
-
21:33
-
21:05
-
20:28
-
20:09
-
19:43
-
19:14
-
18:18
-
17:36
-
17:20
-
16:47
-
16:26
-
16:15
-
16:00
-
15:36
-
15:30