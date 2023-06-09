Дариуш: в бою с Махачевым у меня получилось бы лучше, чем у Волкановски

Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Бенеил Дариуш вспомнил о поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски, состоявшемся на турнире UFC 284 в феврале. По мнению Дариуша, в бою с Махачевым он показал бы себя ещё лучше, чем Волкановски.

«Я знал, что есть некоторые вещи, которыми я мог бы воспользоваться. Это и сделал Волкановски. При этом я думаю, что у меня получилось бы даже лучше. В конце концов у меня просто немного больше навыков джиу-джитсу, чем у Алекса, да и навыков в борьбе тоже. Так что да, мне кажется, у меня получилось бы лучше. Тот бой просто подтвердил то, во что я верю. Когда придёт время, это будет мой бой», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу россиянин добыл единогласным решением судей.

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