Рахмонов: кто из пары Чимаев — Усман победит, с ним выйду!

Рейтинговый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, заявил о готовности провести поединок с победителем потенциального противостояния между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.
«Я не знаю, бой всё покажет. Будет зависеть от того, в каком весе будет. Я готов! Кто из них двоих победит — с ним выйду!
Слухи про бой с Усманом? Я готов! А вообще я об этом не слышал. Просто в Интернете писали. С менеджером это не обсуждали», — сказал Рахмонов на канале «Спорт Шрёдингера» в YouTube.
Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Шавкат встречался с представителем США Джеффом Нилом. Поединок завершился победой Рахмонова сабмишеном в третьем раунде.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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