Хавьер Мендес: Абубакар Нурмагомедов травмировался в первом раунде своего последнего боя
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Тренер Хавьер Мендес высказался о поражении своего подопечного Абубакара Нурмагомедова в поединке с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом.
Бой прошёл на турнире UFC Vegas 74 и завершился победой Элизеу дос Сантоса раздельным решением судей.
«Это был очень близкий и конкурентный бой, я снимаю шляпу перед Элизеу дос Сантосом. Он отличный боец. И я горжусь Абубакаром, он сражался, травмировав колено уже в первом раунде. Он сказал об этом углу. У него был выбор — остаться на стуле или пойти и попытаться выиграть бой. Очевидно, сдаваться он не был готов. Он вышел и мужественно дрался, но не мог делать то, что хотел. Это был сложный соперник, они провели отличный бой», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.
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