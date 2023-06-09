Вячеслав Дацик и Галым Жасланов едва не устроили драку на дуэли взглядов

Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик провёл дуэль взглядов с представителем Казахстана Галымжаном Жаслановым в преддверии совместного турнира лиг Ural FC и Naiza, который состоится 23 июня в Алма-Ате.

Бойцы начали толкаться друг с другом, и дуэль взглядов едва не переросла в драку.

Стычка Вячеслава Дацика с Галымжаном Жаслановым на дуэли взглядов:

Напомним, Дацик в своём последнем поединке встречался с американским боксёром Кевином Джонсоном в рамках очередного турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой состоялся в апреле этого года и завершился победой Джонсона решением большинства судей.

Галым Жасланов в ММА на данный момент провёл всего два поединка и одержал в них победы.