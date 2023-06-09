О’Мэлли: отправлю этого идиота Стерлинга в глухой нокаут
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Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли высказался о предстоящем титульном поединке с Алджамейном Стерлингом.
«Я отправлю этого идиота в глухой нокаут. Я способен выключать свет, а вот он — нет, как мне кажется. Стерлинг умеет валить соперников в партер и финишировать их там, а я могу закончить поединок разными способами», — приводит слова О’Мэлли BJPenn.
Шон О’Мэлли в последнем поединке в октябре прошлого года одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей. Всего у него 16 побед при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах.
Стерлинг в мае защитил титул, выиграв раздельным решением у Генри Сехудо. Всего у Алджамейна 23 победы при трёх поражениях в ММА.
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