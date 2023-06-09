Рахмонов заявил, что хочет поскорее привезти пояс UFC в Казахстан
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Казахстанский непобеждённый боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, высказался о желании быстрее завоевать чемпионский пояс промоушена.
«Дата следующего боя пока неизвестна. По сопернику тоже ничего не известно. Я готов драться с любым, но, конечно, надеюсь выйти против соперника с высокого места в рейтинге, потому что хочется быстрее привезти чемпионский пояс в Казахстан», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Спорт Шредингера».
Рахмонов свой последний бой провёл в марте на турнире UFC 285 с американцем Джеффом Нилом и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде.
Всего в активе казахстанского бойца 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
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