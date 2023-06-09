Рахмонов заявил, что хочет поскорее привезти пояс UFC в Казахстан

Казахстанский непобеждённый боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, высказался о желании быстрее завоевать чемпионский пояс промоушена.

«Дата следующего боя пока неизвестна. По сопернику тоже ничего не известно. Я готов драться с любым, но, конечно, надеюсь выйти против соперника с высокого места в рейтинге, потому что хочется быстрее привезти чемпионский пояс в Казахстан», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Спорт Шредингера».

Рахмонов свой последний бой провёл в марте на турнире UFC 285 с американцем Джеффом Нилом и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде.

Всего в активе казахстанского бойца 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.