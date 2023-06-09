Вячеслав Дацик заявил, что готов подраться с экс-бойцом UFC

Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик выразил готовность провести поединок с бывшим бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым.

Бойцы встретились на медиамероприятии, посвящённом совместному турниру лиг Ural FC и Naiza, который состоится 23 июня в Алма-Ате.

Дацик заявил, что готов подраться с Ибрагимовым, и отметил, что его интересует только финансовая составляющая возможного поединка, не став уточнять, по каким правилам и в каких перчатках хотел бы провести бой.

Хадис Ибрагимов с 2021 года выступает в Hardcore FC. До этого он был бойцом UFC и потерпел в рамках главного промоушена ММА четыре поражения в четырёх поединках. Всего у Ибрагимова 12 побед при четырёх поражениях.

Вячеслав Дацик на турнире Ural FC и Naiza проведёт поединок с Галымжаном Жаслановым.