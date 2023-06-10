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Малыхин рассказал, сколько может заработать за поединок с Бхулларом

Малыхин рассказал, сколько может заработать за поединок с Бхулларом
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион One Championship в полутяжёлом весе и обладатель временного титула промоушена в тяжёлом дивизионе Анатолий Малыхин рассказал, сколько может заработать за бой с Арджаном Бхулларом.

«Первый раз я должен был с ним подраться ещё до де Риддера, это была одна сумма. Сейчас, конечно, сумма очень интересная. Когда с де Риддера упали деньги на карту, я поверить не мог, что столько денег может за раз упасть. А бой с Бхулларом — это ещё умножить на два. Очень неплохая сумма», — сказал Малыхин в интервью каналу «Бокс ТВ».

Стоит отметить, что за бой с де Риддером Малыхин, по его же словам, получил больше 25 миллионов рублей за бой и бонус в размере $ 100 тыс.

Поединок Малыхина с Бхулларом пройдёт 23 июня в Бангкоке.

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