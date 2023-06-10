Рахмонов сделал прогноз на титульный поединок между Эдвардсом и Ковингтоном

Казахстанский непобеждённый боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, высказался о том, кто, по его мнению, выиграет в титульном поединке между действующим обладателем пояса Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

Ранее президент UFC Дана Уайт неоднократно говорил, что именно Ковингтон будет следующим соперником Эдвардса, но дата поединка пока не была назначена.

«Мне кажется, выиграет Леон. Даже если не победит легко, то просто выиграет. Такое моё мнение. Леон хорош в стойке, в борьбе показывает большой прогресс. Встаёт, даже если его переводят. Он очень хорош. Не могу назвать его агрессивным бойцом, но он умеет разбивать соперников», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Спорт Шредингера».