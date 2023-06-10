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«Тренируйся, пока здесь не будет твоего фото с поясом». Умар Нурмагомедов опубликовал пост

«Тренируйся, пока здесь не будет твоего фото с поясом». Умар Нурмагомедов опубликовал пост
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Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, 11-й номер легчайшей весовой категории UFC Умар Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях.

Боец сфотографировался в спортивном зале на фоне изображения своего брата, Усмана Нурмагомедова с чемпионским поясом. «Тренируйся до тех пор, пока твоё фото с поясом не будет на этой стене», — написано под публикацией. На плакате также изображены и другие бойцы.

Умар Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом ММА. В активе россиянина 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах, четыре из которых были одержаны в UFC, и ни одного поражения.

В последнем поединке в январе этого года Нурмагомедов выиграл нокаутом у Раони Барселоса и после этого неоднократно изъявлял желание провести следующий бой. Сообщалось, что россиянин мог встретиться с Мерабом Двалишвили, но грузинский боец отказался.

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