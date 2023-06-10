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Фрейманов досрочно победил Золцецега на турнире ONE Fight Night 11

Фрейманов досрочно победил Золцецега на турнире ONE Fight Night 11
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На турнире ONE Fight Night 11российский боец Илья Фрейманов победил представителя Монголии Шинечагтга Золцецега. Поединок завершился в первом раунде. Россиянин поймал соперника на удушающий приём и закончил бой.

После этого поединка в активе Фрейманова 12 побед и два поражения в 14 поединках. В своём последнем бою россиянин победил Мартина Нгуена техническим нокаутом. Поединок состоялся 30 сентября 2022 года. Илье Фрейманову 27 лет.

В активе Шинечагтга Золцецега шесть побед и четыре поражения в 10 поединках. Бойцу 26 лет.

Напомним, в сентябре 2022 года Илья Фрейманов подписал контракт с ONE FC. В этом же месяце состоялся дебютный бой против бывшего чемпиона лиги в двух дивизионах Мартина Нгуена.

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