Фрейманов досрочно победил Золцецега на турнире ONE Fight Night 11
Поделиться
На турнире ONE Fight Night 11российский боец Илья Фрейманов победил представителя Монголии Шинечагтга Золцецега. Поединок завершился в первом раунде. Россиянин поймал соперника на удушающий приём и закончил бой.
После этого поединка в активе Фрейманова 12 побед и два поражения в 14 поединках. В своём последнем бою россиянин победил Мартина Нгуена техническим нокаутом. Поединок состоялся 30 сентября 2022 года. Илье Фрейманову 27 лет.
В активе Шинечагтга Золцецега шесть побед и четыре поражения в 10 поединках. Бойцу 26 лет.
Напомним, в сентябре 2022 года Илья Фрейманов подписал контракт с ONE FC. В этом же месяце состоялся дебютный бой против бывшего чемпиона лиги в двух дивизионах Мартина Нгуена.
Комментарии
- 10 июня 2023
-
06:43
-
05:22
-
00:55
-
00:20
- 9 июня 2023
-
23:28
-
22:50
-
22:25
-
21:52
-
21:07
-
20:30
-
19:56
-
19:31
-
18:55
-
18:44
-
18:20
-
17:32
-
17:20
-
17:18
-
16:50
-
16:26
-
15:40
-
14:54
-
14:33
-
13:56
-
13:28
-
12:57
-
12:16
-
11:56
-
10:48
-
10:43
-
10:37
-
10:33
-
10:17
-
09:34
-
09:20
Партнерский контент