Майкл Чендлер: бой против Конора — самый большой в моей карьере
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Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер прокомментировал грядущий бой против экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Конор привносит определённые моменты, которых у других оппонентов просто нет. Это однозначно будет самый большой бой в моей карьере, самое большое шоу и количество общения с медиа. Я нацелен выйти и избить его», — приводит слова Чендлера официальный сайт UFC.
Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Сейчас Макгрегор с Чендлером являются тренерами на шоу The Ultimate Fighter.
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