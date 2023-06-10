Майкл Чендлер: бой против Конора — самый большой в моей карьере

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер прокомментировал грядущий бой против экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Конор привносит определённые моменты, которых у других оппонентов просто нет. Это однозначно будет самый большой бой в моей карьере, самое большое шоу и количество общения с медиа. Я нацелен выйти и избить его», — приводит слова Чендлера официальный сайт UFC.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Сейчас Макгрегор с Чендлером являются тренерами на шоу The Ultimate Fighter.

Материалы по теме Оливейра: все знают, что Конор избегает поединка со мной

Конор Макгрегор в раздевалке «Рейнджерс» поздравляет хоккеистов