Али Измайлов победил Чарльза Фостера в бою за чемпионский пояс IBF USBA
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Сегодня в Вероне (США) на арене «Тёрнинг Стоун Резорт Казино» прошёл титульный поединок двух непобеждённых бойцов между россиянином Али Измайловым и американцем Чарльзом Фостером. Бой проходил за звание чемпиона в полутяжёлом весе. Действующий чемпион США по версии IBF USBA Измайлов успешно провёл вторую защиту титула, победив единогласным решением судей.
Тем самым Али оказался победителем уже в 11-м противостоянии за свою профессиональную карьеру. Ещё перед боем восходящая звезда бокса входил в десятку лучших боксёров в полутяжёлом весе по версии IBF.
В предыдущем поединке Измайлов нокаутировал Марсело Молину в первом раунде.
Для Фостера это стало первым поражением в карьере. До этого 32-летний боксёр выиграл во всех своих 22 боях.
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