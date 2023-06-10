Али Измайлов победил Чарльза Фостера в бою за чемпионский пояс IBF USBA

Сегодня в Вероне (США) на арене «Тёрнинг Стоун Резорт Казино» прошёл титульный поединок двух непобеждённых бойцов между россиянином Али Измайловым и американцем Чарльзом Фостером. Бой проходил за звание чемпиона в полутяжёлом весе. Действующий чемпион США по версии IBF USBA Измайлов успешно провёл вторую защиту титула, победив единогласным решением судей.

Тем самым Али оказался победителем уже в 11-м противостоянии за свою профессиональную карьеру. Ещё перед боем восходящая звезда бокса входил в десятку лучших боксёров в полутяжёлом весе по версии IBF.

В предыдущем поединке Измайлов нокаутировал Марсело Молину в первом раунде.

Для Фостера это стало первым поражением в карьере. До этого 32-летний боксёр выиграл во всех своих 22 боях.