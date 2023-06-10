Сехудо: Чендлер пока не звезда, это просто игрушка UFC

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался об экс-претенденте на титул Майкле Чендлере.
Чендлер сейчас является тренером в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter вместе с Конором Макгрегором. В этом году бойцы должны провести очный поединок.
«Я видел, как они игнорировали Чендлера. Видел, как Конор просто сказал — я хочу этого парня. Чендлер — интересный соперник, но не звезда, у него нет пояса, он не легенда UFC. Это просто игрушка для них. Если бы у него была правильная тактика, то его потенциал позволил бы Майклу соперничать с любым соперником в мире, потому что он силён и у него есть борьба. Но думаю, что он сможет по-настоящему использовать всё это из-за нехватки тактической гибкости», — сказал Сехудо в интервью The Schmo.
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