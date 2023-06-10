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Махачев раскритиковал UFC за решение сделать Джона Джонса первым номером рейтинга P4P

Махачев раскритиковал UFC за решение сделать Джона Джонса первым номером рейтинга P4P
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев раскритиковал решение промоушена поставить Джона Джонса на первое место рейтинга pound-for-pound после победы над Сирилем Ганом.

Джонс в марте выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и завоевал вакантный титул чемпиона в тяжёлом весе UFC. Это был первый бой Джона с февраля 2020 года.

«Это чушь. Как Джон Джонс может быть первым номером? Он побил парня, который не был чемпионом, у которого не было титула, но они всё равно поставили его на первое место рейтинга pound-for-pound. Не имеет значения, насколько быстро Джонс побил Гана. Только в UFC поставили Джонса на первое место рейтинга, но другие люди, которые разбираются в ММА, знают, кто лучший боец. Конечно, это я. Не называй меня чемпионом лёгкого веса. Зови меня лучшим бойцом pound-for-pound», — сказал Махачев в интервью Даниэлю Кормье.

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