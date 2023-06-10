«Равный соперник для Конора». Фанаты отреагировали на «бой» Макгрегора с маскотом «Майами»

Видео постановочного боя бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с маскотом клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» вызвало оживлённую реакцию фанатов в социальных сетях.
Предлагаем посмотреть на некоторые из откликов болельщиков.
«Первая победа Макгрегора с 2020 года».
«Зная Конора, этого даже не было в сценарии».
«Равный соперник для Конора».
«Лучший удар Макгрегора за последние пять лет».
«Может, он был пьян?»
«Разве он не пользуется стульями в общественных местах?»
«Единственный бой, который он сейчас может выиграть».
Конор Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года в поединке с Дастином Порье и потерпел поражение техническим нокаутом. Всего в активе ирландца 22 победы и шесть поражений в ММА.
Макрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»
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