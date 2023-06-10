Адесанья отреагировал на слухи о своей нетрадиционной ориентации
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Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья высказался о слухах про его нетрадиционную ориентацию.
«Во всех есть как мужская сторона, так и женская. И я пытаюсь не терять связь ни с одной из сторон, поэтому многие люди считают, что я гей. Они говорят, что видели, как я с менеджером обнимаюсь в октагоне и прочее, но мне не надо строить из себя жёсткого парня. Все мои самые жёсткие моменты можете найти в интернете», — заявил Адесанья в подкасте Логана Пола.
Исраэль Адесанья в апреле этого года выиграл нокаутом у Алекса Перейры и взял у бразильца реванш, вернув, таким образом, титул чемпиона UFC в среднем дивизионе. Всего у Адесаньи 24 победы при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
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