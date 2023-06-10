Ислам Махачев рассказал, в чём он сильнее Дариуша

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на слова Бенеила Дариуша, который заявил, что сильнее него во всех компонентах ММА.
«Спросите Бенеила про борьбу. Когда кто-то лжёт, надо его останавливать. Вы же знаете мой уровень борьбы, сказали бы ему! Он точно не лучше меня в борьбе. Дариуш мог бы сказать, что сильнее меня в грэпплинге или в ударной технике. Но у него нет права говорить, что он сильнее меня в борьбе. Надеюсь, Дариуш выиграет у Оливейры, я хочу Бенеила следующим соперником. С Чарльзом я уже дрался, хочу новый вызов», — сказал Махачев в интервью Даниэлю Кормье.
Поединок Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры станет соглавным событием турнира UFC 289, который пройдёт в ночь на 11 июня в Ванкувере.
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