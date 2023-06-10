Дариуш объяснил, почему отдаёт преимущество Гэтжи в бою с Порье

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга лёгкого веса UFC Бенеил Дариуш высказался о предстоящем поединке Дастина Порье с Джастином Гэтжи.

Бой Порье с Гэтжи возглавит турнир UFC 291, который состоится 29 июля. На кону будет стоять пояс BMF.

«Я скажу, что сейчас Гэтжи более голодный боец. Дастин Порье, думаю, уже заработал много денег, сделал свою работу. Поэтому он сейчас себя чувствует более удобно и комфортно, а это главный враг прогресса. Конечно, я могу ошибаться и он может это продемонстрировать в день боя. Но я всё же склоняюсь на сторону Гэтжи. В своем последнем бою с Физиевым он выглядел потрясающе. Джастин действовал быстро и умно, не допустил ни одной ошибки», — приводит слова Дариуша MMA Fighting.